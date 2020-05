CoopVoce: sul sito ufficiale c'è un offerta da 50GB e minuti senza limiti

L’Italia è un paese molto trafficato per quanto riguarda i gestori telefonici, i quali sembrano spuntare fuori come funghi dopo una giornata di pioggia. Tra questi, quelli che stanno prendendo sempre più piede tra gli utenti, sono sicuramente i provider virtuali. Ad affermarsi particolarmente nell’ultimo periodo è stato CoopVoce, gestore più volte tenuto alla larga da molte persone a causa dei suoi contenuti definiti troppo esigui.

L’azienda ha rivisto totalmente i suoi piani, riuscendo a tirare fuori una strategia vincente che oggi la colloca tra le prime nel settore. Coop ha scelto di influire molto di più sulla quantità, aspetto preso di mira dal pubblico nel passato recente. Le sue offerte e quindi hanno cominciato a riportare molti più contenuti insieme a prezzi che durano per sempre. Ora come ora dunque CoopVoce risulta il miglior provider virtuale in assoluto, anche per quanto concerne l’affidabilità.

CoopVoce: gli utenti sono felicissimi, sul sito ufficiale la promo da 50 giga è ancora disponibile

Se prima CoopVoce non aveva assolutamente voce in capitolo tra i tanti gestori telefonici mobili, ora la situazione è ben diversa. L’azienda starebbe provando in ogni modo a passare alla categoria successiva, ovvero quella dei gestori MNO.

Nel frattempo un grande biglietto da visita potrebbe essere l’ultima offerta lanciata sul sito ufficiale diverse settimane fa: la ChiamaTutti TOP 50. Si tratta di una soluzione che molti utenti hanno sottoscritto nell’ultimo periodo, proprio grazie ai contenuti che mette sul piatto. Ci sono al suo interno 1000 SMS verso tutti, minuti senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G per soli 10 € al mese per sempre. La promo è disponibile anche per chi già possiede un’offerta del provider.