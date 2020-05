Mentre avanza il rialzo delle temperature si avvicina anche il periodo in cui riaccenderemo i condizionatori per diverse ore del giorno e della notte. Ma al tempo del Coronavirus dovremmo considerare delle pulizie speciali per evitare che in filtri o split sporchi si possa annidare il Coronavirus. Nel frattempo il Governo ha inserito nel Decreto Rilancio anche un bonus condizionatori.

Ma l’aria che fuoriesce dai condizionatori può essere pericolosa? Vero o no, ci basterà seguire poche semplici regole per mettere a punto i nostri impianti. E se invece ne avete di vecchi e avete voglia di cambiare, ecco che il bonus condizionatori 2020 potrebbe farvi comodo.

Condizionatori: tra bonus e pulizia per evitare il coronavirus

In pratica il bonus è un’agevolazione fiscale prevista nel Decreto Rilancio che spetta ai contribuenti. Il cittadino ha diritto a detrarre la spesa per l’acquisto di nuovi impianti nella dichiarazione dei redditi oppure può usufruire di uno sconto immediato. Il cambio di condizionatore produce una di queste detrazioni, che variano a seconda dell’ambito nel quale viene effettuato l’acquisto: