Nuovo volantino Comet dalle mille offerte e occasioni, all’interno della campagna promozionale attiva su tutto il territorio nazionale gli utenti possono scovare tanti sconti, a partire proprio dalla categoria merceologica degli smartphone.

Se fino ad ora vi eravate abituati a dover leggere attentamente il volantino per capire dove fosse effettivamente disponibile, cosa che accade da Trony e Euronics, la campagna corrente è invece aperta a tutti a prescindere dalla regione di appartenenza. Non finisce qui, nell’eventualità in cui l’utente volesse completare gli acquisti dal divano di casa, lo potrà fare grazie all’e-commerce e alle spedizioni gratuite per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Al superamento di una determinata soglia di spesa, inoltre, è possibile richiedere anche un finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato ed addebito diretto sul conto corrente bancario, ovviamente senza interessi.

Scoprite le nuove offerte Amazon ed i più spettacolari codici sconto gratis, ISCRIVENDOVI al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Comet: tante offerte per ogni eventualità

Il dispositivo più scontato del momento, da parte di tutti i rivenditori di elettronica, è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un terminale del 2018, oggi comunque disponibile a 599 euro. Il prezzo può apparire ancora elevato, ma non dimenticate comunque che le prestazioni, anche fotografiche, sono davvero da top assoluto.

Con richieste inferiori troviamo Huawei Nova 5T e P40 Lite + Band 4 Pro gratis, le cifre da versare corrispondono esattamente a 299 e 269 euro, a quasi parità di prezzo il consiglio è verso il Nova 5T, molto giovanile e sopratutto con servizi Google annessi.

Il volantino Comet lo potete sfogliare nel dettaglio qui sotto.