Provare a criticare un sistema operativo come Android è solamente tempo perso anche alla luce dei tanti miglioramenti che l’azienda ha compiuto negli anni. Google ha fatto vedere di poter gestire alla grande il mondo mobile attraverso la sua piattaforma, la quale ultimamente si è vista negare l’apporto del più grande brand di telefonia mobile che è Huawei.

Il ban di Trump a messo in condizione il robottino verde di non poter concedere i suoi servizi al colosso cinese, ma si spera in qualche novità in arrivo per il futuro. Nel frattempo però Android continua a fare il suo lavoro e in maniera egregia, visto che sono arrivati tanti nuovi aggiornamenti. Questi hanno consentito una maggiore stabilità al sistema operativo, il quale oggi è il più usato al mondo avendo superato anche Windows. Gran parte del successo è dovuta anche alla presenza del Play Store, il quale continua a concedere contenuti di altissimo livello e per tutte le età ed esigenze. Oggi ci sono delle grandi offerte da sfruttare, visto che diversi titoli passano dall’essere a pagamento a totalmente gratis.

Per avere le migliori offerte anche dal mondo Amazon, vi consigliamo l’iscrizione gratuita al nostro canale Telegram ufficiale cliccando qui.

Android: solo oggi questi cinque titoli sono gratuiti sul Play Store di Google

Nella lista qui sotto potete trovare diversi contenuti da parte di Android che solo per oggi saranno gratuiti sul Play Store. Vi consigliamo di scaricarli al più presto possibile.