Da due mesi in Italia è presente la nuova compagnia telefonia WindTre. Il brand, nato dalle spoglie di Wind e 3 Italia, ha già raggiunto significativi risultati in termini di numero di abbonati e di estensione per la rete sul territorio nazionale.

WindTre, arriva il servizio per assicurare il proprio smartphone

Il team commerciale di WindTre sta lavorando a lungo non solo sulle famose promozioni low cost per i nuovi clienti, ma anche per migliorare il pacchetto dei servizi. Per quanto concerne la telefonia mobile, come ovvio, la grande sorpresa sarà il lancio della tecnologia 5G previsto per la prossima estate.

I servizi aggiuntivi però riguardano anche le semplici ricaricabili di WindTre. Da alcune settimane, gli utenti stanno scoprendo la presenza di un extra che potrebbe essere molto utile: Screen Protection.

La funzione Screen Protection può essere attivata da tutti gli abbonati che hanno offerte con l’opzione Telefono Incluso. In pratica, al costo di 2,49 euro ogni trenta giorni, tutti coloro che acquistano uno smartphone con WindTre si assicurano una garanzia in caso di danni accidentali allo schermo del dispositivo.

Con la garanzia Screen Protecion ogni utente di WindTre ha diritto ad un massimo di tre riparazioni per il dispositivo. Il limite temporale per la richiesta dei tre interventi è di trenta mesi. Tra un intervento e l’altro è però necessario attendere almeno dieci mesi.

Per attivare la garanzia in caso di necessità, gli abbonati devono comunicare con un operatore al call center di WindTre con il numero 0621129852. Per completare l’assistenza sarà necessario poi portare lo smartphone in uno degli store ufficiali abilitati al servizio Screen Protection.