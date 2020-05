Le nuove promozioni WindTre mettono davvero paura a Iliad e Vodafone riuscendo a lanciare una lunghissima schiera di contenuti a prezzi effettivamente molto ridotti. Il risparmio è notevole, peccato solamente che siano esclusivamente disponibili in versione operator attack, ovvero raggiungibili solo per gli uscenti da determinati operatori telefonici.

Tutte le versioni che andremo ad elencarvi condividono esattamente lo stesso identico bundle, nello specifico parliamo appunto di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti verso tutti e 200 SMS da poter utilizzare per contattare ogni numero in Italia. Il costo iniziale che il consumatore dovrà sostenere equivale esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; in entrambi i casi è da considerarsi presente la versione Easy Pay, le differenze rispetto alla normale risiedono nel raddoppio dei giga fissi mensili, con l’aggiunta del vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi, oltre a naturalmente il pagamento obbligatorio tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile.

Passa a WindTre: queste sono le migliori promozioni

A soli 5,99 euro al mese, gli utenti in uscita da un operatore virtuale (che non sia però LycaMobile, Kena Mobile, PosteMobile o ho.Mobile) possono richiedere l’attivazione della Go 50 Top+.

L’alternativa, leggermente più costosa in quanto equivale a 6,99 euro al mese, per gli esclusi dalla precedente e per i clienti di Iliad, corrisponde esattamente alla Go 50 Fire.

Come specificato, entrambe sono in versione operator attack, possono essere richieste solo con portabilità obbligatoria, ma presentano comunque la possibilità di optare per l’Easy Pay (con tutti i vincoli del caso).