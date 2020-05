Il coronavirus è stata una delle piaghe, e continua ad esserlo, più incredibili che l’umanità abbia mai affrontato. Tante persone sono state in isolamento domiciliare forzato, a causa delle disposizioni imposte giustamente dal governo. Tale situazione è stata però alleggerita dalle grandi possibilità in termini di tecnologia che il mondo attuale possiede. Tra queste ecco anche WhatsApp, applicazione indispensabile in dotazione ad oltre 2 miliardi di persone nel mondo.

Gli utenti sono riusciti dunque a vedersi e a tenersi in contatto grazie ai messaggi, alle chiamate e alle videochiamate offerte dall’applicazione. Si tratta di tante risorse che hanno reso celebre WhatsApp negli anni, ma qualcuno continuerebbe a segnalare anche delle criticità all’interno della piattaforma. In questo caso si parla ancora di spionaggio, nonostante le applicazioni di terze parti che consentivano di ficcare il naso negli affari altrui siano state debellate da tempo.

WhatsApp, gli utenti hanno di nuovo paura: una nuova applicazione consente di spiare i movimenti di chiunque

Ultimamente sono state tante le segnalazioni in merito ad una nuova applicazione di terze parti che riuscirebbe a tenere traccia dei movimenti delle persone. Stiamo parlando di Whats Tracker, piattaforma esterna a WhatsApp che consente di capire entrate ed uscite di una persona che si sceglie di monitorare.

In poche parole potrete scegliere dalla vostra rubrica uno o più contatti, ricevendo una notifica istantanea nel momento in cui questi decideranno di entrare o uscire dall’applicazione. Si tratta di un’applicazione gratuita e legale almeno per ora, il che non pregiudica assolutamente la privacy degli utenti come nel caso delle vecchie applicazioni.