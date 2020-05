Il volantino Comet disponibile sia online che nei punti vendita in Italia è a dir poco stratosferico, gli utenti hanno effettivamente tra le mani alcune delle migliori offerte in circolazione, con anche la possibilità di spendere poco, senza dover rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Per approfittare della campagna promozionale non sarà assolutamente necessario recarsi in negozio (anche se comunque sono tutti aperti al pubblico), bensì basterà collegarsi al sito ufficiale e scorrere le singole pagine. Gli acquisti completati in questo modo, lo ricordiamo, prevedono la consegna gratuita a domicilio per ogni ordine superiore ai 49 euro; inoltre, se interessati alla rateizzazione, segnaliamo la presenza del Tasso Zero al superamento dei 199 euro di spesa.

Scoprite le offerte Amazon e gli ultimi codici sconto gratis, ISCRIVENDOVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: il rapporto qualità/prezzo è ottimo su tutto

Il volantino Comet riparte affondando le radici nei migliori dispositivi in commercio, ad affiancare i nuovissimi Motorola Edge con prezzi a partire da 699 euro, troviamo ad esempio uno Huawei P30 Pro perfettamente in grado di soddisfare ancora gli utenti con i suoi 599 euro di spesa effettiva. Coloro che vorranno avvicinarcisi devono comunque sapere che sicuramente riceverà EMUI 10 e EMUI 11, ma sopratutto potrà continuare a sfruttare i servizi Google, sebbene gli USA abbiano esteso il ban almeno fino al 2021.

Volendo invece risparmiare si possono puntare soluzioni decisamente più economiche, tra queste ad esempio troviamo Huawei Nova 5T a 299 euro, o anche il nuovissimo Huawei P40 Lite a 269 euro (con in regalo lo Huawei Band 4 Pro).