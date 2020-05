Vodafone: tre nuove offerte fino a 50GB, utenti pronti al rientro

La storia insegna che alcuni gestori sono diventati molto più illustri di altri nel panorama della telefonia italiana e non solo. Uno su tutti è certamente Vodafone, provider di origine anglosassone che ora come ora domina in tutta Europa grazie alle sue qualità e offerte. La rete 4G del gestore è la più estesa in assoluto, e garantisce una qualità di rete invidiabile da qualsiasi altra realtà.

Questo però non sarebbe riuscito a fermare Iliad, azienda arrivata da qualche anno ma che ha già riscosso un discreto successo. Molti utenti sono stati rubati proprio a Vodafone, a che ora vuole provare a reagire e a far tornare indietro tutti coloro che sono andati via. Sono pertanto arrivate due nuove promozioni che potrebbero far comodo visto il prezzo mensile ma soprattutto visti i contenuti offerti. Entrambi godono infatti di 50 giga in 4G per ogni mese.

Vodafone, ci sono due offerte che gli utenti non possono assolutamente rifiutare

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 1

Minuti illimitati verso tutti gli utenti anche all’estero

SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati fino alla velocità massima del 5G

di traffico dati fino alla velocità massima del 5G 7 euro per ogni mensilità

per ogni mensilità Offerta disponibile ora per tutti i clienti Iliad, Fastweb, Daily PosteMobile e operatori di tipo virtuale. Sono escusi esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce.

Vodafone Special 50 Digital Edition, versione 2