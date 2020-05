Da qualche giorno l’operatore Vodafone Italia sta proponendo l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dello smartphone Xiaomi Mi Note 10 Lite a soli 5.99 euro al mese.

L’offerta è rivolta a tutti i già clienti dell’operatore rosso. Per i nuovi clienti invece, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere disponibile a partire da ieri 15 maggio 2020. Scopriamo i dettagli.

Vodafone propone Xiaomi Mi Note 10 Lite a 5.99 euro al mese

Lo smartphone, come comunicato da entrambe le aziende, è disponibile in esclusiva solamente con Vodafone Italia. A questo proposito ecco le dichiarazioni dell’attuale Head of Marketing di Xiaomi Italia, Davide Lunardelli: “Siamo felici di poter collaborare ancora una volta con un partner d’eccezione come Vodafone per portare sul mercato Mi Note 10 Lite, un dispositivo progettato per tutti coloro che cercano uno smartphone altamente efficiente, sia in termini di prestazioni che di battery life, con un pricing che rispecchia appieno la filosofia che da sempre ci contraddistingue“.

Il modello disponibile di Xiaomi Mi Note 10 Lite, come riportato dal comunicato ufficiale del colosso di smartphone, è quello che dispone di 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria ROM. Per l’acquisto in un’unica soluzione, il suo prezzo ammonta a 399.99 euro nelle colorazioni Midnight Black e Glacier White. Per quanto riguarda la rateizzazione del dispositivo, potrà essere comprato a soli 5.99 euro al mese per 30 mesi con un contributo iniziale di 39.99 euro, in abbinamento con Vodafone Infinito per i clienti in una nuova attivazione.

Alcuni già clienti Vodafone selezionati possono acquistare lo smartphone a partire da 7.99 euro al mese per 30 mesi con anticipo zero. La possibilità di acquistarlo a rate si rivolge sia ai nuovi che ai già clienti Vodafone, con l’unica differenza che, secondo alcune indiscrezioni, per i primi dovrebbe essere disponibile dal 15 maggio 2020. Non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore per avere maggiori dettagli.