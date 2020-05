Unieuro torna a fare la voce grossa nel mercato della rivendita di elettronica con una campagna promozionale molto speciale, fino al 17 maggio tutti i consumatori possono approfittare di prezzi incredibilmente bassi e grandi sconti sulle principali categorie merceologiche del nostro paese.

Per approfittare del volantino Unieuro, il cliente potrà decidere se recarsi personalmente in negozio, oppure se optare per l’e-commerce, ovvero il collegamento al sito ufficiale aziendale. Nel secondo caso potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, l’esito cambia di caso in caso, in genere comunque sono da considerarsi gratuite per gli ordini superiori ai 49 euro (ma non è comunque sicuro).

I codici sconto Amazon e le nuove splendide offerte, vi aspettano sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Unieuro: le occasioni sono davvero da non perdere

Il volantino Unieuro raccoglie al proprio interno le migliori occasioni del periodo, in particolare i consumatori possono sperare di acquistare lo Huawei P30 Pro, uno dei terminali più richiesti del 2019 ed ancora in voga nel 2020 per prestazioni e la presenza dei servizi Google, a soli 599 euro nella versione no brand.

Gli altri modelli di smartphone inclusi sono comunque tutti rivolti alla popolazione che vuole spendere pochissimo sugli acquisti di dispositivi mobile, ecco quindi arrivare soluzioni del calibro di Huawei P40 Lite, Galaxy A30S, LG K30S, Motorola E6 Plus, Oppo A9 2020 e simili, tutti in vendita comunque a meno di 300 euro.

Maggiori informazioni in merito al volantino Unieuro sono raccolte nelle pagine sottostanti, gli acquisti sono effettuabili sia online che nei punti vendita.