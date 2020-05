Trony prova a recuperare il terreno perso in favore delle dirette rivali del settore, vedasi ad esempio Euronics, con il lancio di una campagna promozionale davvero molto ricca di contenuti e di prezzi alla portata purtroppo di relativamente “pochi” utenti.

Il meccanismo alla base del volantino si discosta da quanto abbiamo visto in passato, dopo l’ottimo Sconto IVA, torniamo finalmente ad avere la possibilità di ricevere prodotti gratis con nuovi acquisti non particolarmente limitati. Prima di proseguire, e di decidere di correre in negozio, ricordiamo ad ogni modo che la campagna corrente risulta essere attiva solamente presso i negozi delle regioni Sicilia e Calabria, non sul sito ufficiale o altrove.

Scoprite i nuovi codici sconto Amazon e ricevete le ultime offerte, ISCRIVENDOVI subito al canale Telegram di TecnoAndroid.

Volantino Trony: queste sono le offerte da non lasciarsi sfuggire

Per aderire alla campagna promozionale, l’unica cosa da fare è recarsi personalmente in negozio ed aggiungere merce al carrello per una spesa minima di 399 euro.

Fatto questo, una volta in cassa gli addetti vi permetteranno di scegliere un regalo tra il Ferro da stiro a caldaia Polti (modello VS1012) o il Forno a microonde Sharp (modello R-752IN). Nell’eventualità in cui abbiate superato i 499 euro di spesa, alla lista si aggiunge anche la scopa ricaricabile Black&Decker (modello FEJ520JFH).

Il volantino prevede un solo omaggio a scontrino, a meno che l’acquisto non sia corposo, o comunque non venga indicato direttamente tra le pagine. Ad esempio, gli utenti che acquisteranno un Samsung Galaxy S20 potranno scegliere due regali, mentre chi opterà per un TV Oled di ultima generazione, addirittura li riceverà tutti e tre.