Durante questo periodo di lockdown gli utenti si sono piazzati davanti alla propria televisione per guardare alcune serie TV, per cui probabilmente non hanno avuto tempo negli scorsi mesi.

Rotten Tomatoes ha anche lanciato un nuovo sondaggio online tra i propri utenti e ha richiesto l’elezione della migliore serie Netflix di sempre. A vincere è stata la serie Dark, un thriller fantascientifico tedesco. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix: la serie Dark è stata eletta la migliore di sempre

Possiamo affermare che la nuova serie Dark ha battuto la concorrenza delle più amate serie come Black Mirror, The Crown, Stranger Things e Peaky Blinders, serie TV tutte presenti all’interno della lista di Rotten Tomatoes. La finalissima si è svolta contro Black Mirror, che aveva precedentemente sconfitto Stranger Things all’ultimo voto in semifinale. Alla fine Dark ha vinto la battaglia decisiva, ottenendo l’80% dei voti. In totale la serie ha ottenuto il 94% di Tomatometer ed un punteggio sempre del 94% di Audience Score.

La serie tedesca è stata creata da Baran Bo Odar e Jantje Friese, con già due stagioni all’attivo e con una trama fittissima con viaggi temporali ed una fotografia straordinaria. La storia racconta la scomparsa di due bambini, che sarà l’inizio di una frenetica ricerca che coinvolgerà quattro famiglie con le loro drammatiche vicende. Ovviamente, come ogni serie che si rispetta, durante le puntate andremo a scoprire segreti e peccati di una cittadina in cerca di un colpevole.

La terza stagione è attesa sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix per il prossimo 27 giugno 2020. Durante questo lungo mese di attesa possiamo approfittare per iniziare a guardare una delle fantastiche serie che sono state lanciate durante questo mese di maggio 2020. Vi ricordo che tutti gli utenti che non sono ancora iscritti, possono richiedere una prova gratuita sul sito ufficiale della piattaforma.