MSI, nota azienda taiwanese famosa per le proprie soluzioni custom in campo computer, ha recentemente presentato due nuovi monitor pensati per gli amanti della fluidità in game e della reattività, nomi in codice Optix G241 e G271.

I due monitor vantano una scheda tecnica pressoché identica, l’unica differenza risiede nella diagonale, che da come si evince dal nome risulta di 24 pollici nel primo e 27 nel secondo.

Ecco le specifiche

Per quanto riguarda le specifiche, i monitor in questione offrono tutto ciò che serve senza però esagerare, diventando soluzioni appetibili a tutte le tasche, offrendo ottime immagini senza costi eccessivi, vediamo le caratteristiche:

P annello LCD IPS da 24/27 pollici in formato 16:9 e design senza bordi.

in formato 16:9 e design senza bordi. Risoluzione FullHD 1920×1080 e refresh rate di 144Hz.

Luminosità massima di 250nits e contrasto statico di 1000:1.

Tempo di risposta di 1ms e angolo di visione di 178 gradi.

Due porte HDMI, una DisplayPort 1.2 e un jack audio

Copertura della gamma cromatica DCI-P3 del 95% e della gamma sRGB del 128%.

16,7 milioni di colori.

I due monitor presentano delle ottime caratteristiche dal punto di vista della resa d’immagine, con ampie gamme cromatiche, accostate ad un refresh rate pienamente sfruttabile se connesso tramite la porta DisplayPort.

MSI ha equipaggiato il monitor anche con la tecnologia AMD FreeSync, in modo da consentirgli di adattarsi a frame rate variabili e ottimizzare la fluidità.

Per quanto riguarda i prezzi di listini, il modello da 24 pollici è disponibile a 250€, quello da 27 a 280€.

Se state cercando due monitor accessibili ma comunque di alto livello, prendete in considerazione i due prodotti MSI.