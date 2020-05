MediaWorld fa impazzire gli utenti con il lancio di un volantino davvero dai prezzi shock, al suo interno infatti sono stati posizionati tantissimi sconti da cogliere al volo, avendo comunque la possibilità di completare gli acquisti anche dal sito ufficiale.

L’e-commerce ha assunto un ruolo fondamentale nelle compravendite degli ultimi mesi, sopratutto a causa della chiusura dei punti vendita per il Covid-19. Il volantino MediaWorld riparte, ma non si dimentica degli utenti che vogliono continuare ad acquistare da casa, per questo ha reso disponibili sempre gli stessi prezzi anche online, la spedizione è gratis su ogni ordine effettuato (indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa). Inoltre, se interessati al pagamento rateizzato, segnaliamo la presenza del Tasso Zero, il finanziamento senza interessi attivabile al superamento della soglia di 199 euro.

Volantino MediaWorld: i prezzi sono molto più bassi del normale

Il volantino MediaWorld raccoglie alcuni dei prezzi più bassi del periodo, a partire ad esempio dai top di gamma del settore degli smartphone. In questo caso l’utente potrà decidere di appoggiarsi ai vecchi Samsung Galaxy S10 o Huawei P30 Pro, pagandoli solamente 599 euro, oppure avvicinarsi al futuro ed ai modelli più recenti, come Galaxy S20+ e iPhone Xr, ma essendo costretto ad ogni modo a versare 879 o 709 euro per il loro acquisto.

Le occasioni migliori arrivano però nel momento in cui calano i prezzi, da non trascurare Oppo A5 2020, Huawei P30 Lite, Galaxy A20e e similari, tutti i vendita a meno di 219 euro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.