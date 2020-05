A causa del prolungato Lockdown imposto negli ultimi due mesi, milioni di persone in tutta Italia sono state costrette a restare, per giorni e giorni, nelle proprie abitazioni. Ciò ha quindi fatto aumentare sensibilmente l’utilizzo della rete internet che, di fatto, ha causato enormi disagi e disservizi in tutto il paese. Come ben sappiamo ad oggi i canali per accedere al mondo del web sono due: sfruttando la rete domestica ADSL/Fibra, oppure attraverso la rete mobile 3G, 4G e 5G.

A quanto pare, però, in realtà da diversi anni esiste anche una terza soluzione, ovvero Internet Satellitare. Il funzionamento è del tutto simile a quello del segnale televisivo: attraverso degli appositi dispositivi installati nel proprio appartamento è quindi possibile catturare il segnale proveniente dalle stazioni che orbitano nell’atmosfera terrestre. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.