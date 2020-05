Iliad: due offerte sul sito ufficiale fino a 50GB e con l'ambita novità

Iliad riesce a conciliare tutte le esigenze che gli utenti richiedono, le quali consistono in quantità, qualità ma soprattutto convenienza. Si tratta di aspetti che anche gli altri gestori riescono a sostenere, anche se non ai livelli del nuovo provider proveniente dalla Francia.

Da ormai oltre due anni questa azienda riesce a rubare utenti a tutti gli altri rivali sul mercato della telefonia mobile. Ciò ha scatenato dunque una rivalità mai così aspra tra tutti i gestori, i quali adesso però vedono in Iliad il nemico comune. Vodafone e TIM ad esempio hanno lanciato nuove campagne promozionali per provare a riprendersi gli utenti che questo gestore gli ha portato via. Per evitare che questo succeda, Iliad ha scelto di implementare all’interno delle sue offerte una novità molto richiesta. Inoltre sul sito ufficiale le due soluzioni per eccellenza sono ancora disponibili.

Iliad, sono ancora disponibili le due offerte migliori che ora si fregiano di una novità interessante

Quando Iliad è arrivato in Italia, ha mostrato fin da subito i denti con le sue offerte piene di contenuti. Queste hanno raggiunto il culmine con la Giga 50, promozione che ancora oggi è disponibile sul sito ufficiale insieme alla Solo Voce.

Entrambe le promo godono di minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma con qualche differenza. La Giga 50 infatti include al suo interno anche 50 giga in 4G e costa pertanto 7,99 euro al mese. Il prezzo della Solo Voce è di soli 4,99 euro al mese. Tutte le offerte del gestore che prevedono una connessione ad internet, potranno avere ora 4GB di traffico in roaming all’estero e non più solo 2GB.