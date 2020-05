Fitbit: al via la realizzazione di ventilatori per combattere il COVID-19

Ci sono alcune sfide. Come accennato in precedenza, i tempi relativamente tardivi potrebbero lasciare Fitbit a creare relativamente pochi ventilatori. C’è anche la questione se i ventilatori siano efficaci o meno. Come spiegato dalla CNBC , alcuni studi hanno suggerito che i ventilatori non sono poi così utili nella prevenzione delle morti per COVID-19. Questo di Fitbit è un buon gesto, ma non necessariamente efficace.