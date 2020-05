Esselunga spezza il dominio di Unieuro riuscendo a lanciare una campagna promozionale davvero molto interessante, anche se comunque mirata su un prodotto non propriamente di ultima generazione, o in voga nel periodo corrente.

Il volantino discusso nel nostro articolo lo possiamo considerare attivo in ogni punto vendita in Italia fino al 27 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte. E’ bene ricordare, ad ogni modo, che gli acquisti tecnologici non sono effettuabili sul sito ufficiale dell’azienda, fino a nuova indicazione.

Volantino Esselunga: tante offerte per tutti i gusti

La campagna promozionale è interamente mirata sull’Apple iPhone 7, un device lanciando sul commercio qualche anno fa, ma comunque ancora alla moda e richiesto da una piccola porzione di consumatori. Il prezzo finale d’acquisto corrisponde esattamente a 299 euro, lo possiamo consigliare esclusivamente a coloro che vogliono avere tra le mani uno smartphone Apple dalle piccole dimensioni, da utilizzare per le operazioni di base.

La scheda tecnica parla infatti di un display pari a soli 4.7 pollici (retina HD), sistema operativo iOS 10, un processore A10 Fusion, 2GB di RAM, una singola fotocamera posteriore da 12 megapixel, 32GB di memoria interna, certificazione IP67 per la protezione contro acqua e polvere, per finire poi con un sensore anteriore da 7 megapixel e chip NFC.

Il dispositivo è acquistabile, come detto in precedenza, nei punti vendita in Italia, in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore e non dai singoli operatori telefonici.