Giudicare un gestore inizialmente può risultare inutile, visto che molte aziende sono cresciute in corso d’opera ottenendo grandi soddisfazioni. Tra queste non si può non citare CoopVoce, provider virtuale che durante i primi tempi non riusciva per nulla a carburare. Ora come ora però è uno dei migliori nel suo ambito, dove peraltro domina da qualche mese.

Gli utenti riferiscono che il provider di casa Coop è uno dei più affidabili in assoluto, visto che nessuno di loro ha mai ricevuto una brutta sorpresa dopo la sottoscrizione di una promo. Sono quindi arrivate tante soddisfazioni per CoopVoce che aspira addirittura a diventare un gestore MNO, proprio come Vodafone e TIM. Ora come ora sono tanti gli utenti che vogliono sottoscrivere una delle sue promozioni, soprattutto se viene considerata l’ultima. Si tratta di una soluzione molto gettonata visto che costa poco ed include i migliori contenuti.

CoopVoce si fa vedere ancora una volta con la ChiamaTutti TOP 50: al suo interno c’è davvero tutto

CoopVoce risulta senza dubbio uno dei migliori gestori in questo momento, vista la sua attuale promozione. Si tratta della nuovissima TOP 50 della linea ChiamaTutti, la quale è ormai famosissima nel mondo della telefonia mobile.

Questa promozione include al suo interno i migliori contenuti, visto che gli utenti che la sottoscrivono possono trovarvi 50 giga in 4G, minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS da inviare a chiunque. L’offerta è disponibile con un prezzo mensile è di soli 10 €, e a sottoscriverla possono essere tutti, anche coloro che sono già clienti.