Una notizia legata a canone Rai e bollo auto sta facendo infuriare tutti i consumatori italiani, speranzosi di ritrovarsi con le due tasse completamente scontate a partire proprio dal 2020. Sfortunatamente, quanto trapelato in rete nei mesi scorsi si è rivelato essere una fake news totale.

Quotidianamente noi di TecnoAndroid cerchiamo di mettervi in guardia dalle bufale, troppo spesso in rete notizie create appositamente per colpire alla pancia gli utenti, ma comunque tutt’altro che veritiere. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, raccomandiamo sempre di verificare attentamente la fonte prima di condividerla, il più delle volte si rivela essere a tutti gli effetti una fake news (sopratutto quando “è troppo bello per essere vero”).

Una simile situazione lo abbiamo provato sulla nostra pelle parlando di canone Rai e bollo auto, da diversi mesi in rete non si fa altro che parlare della possibile abolizione delle tasse a partire dal 2020. Milioni di consumatori hanno effettivamente preso per vera la notizia, iniziando a diffonderla sui social network e gioendo a loro volta per una simile opportunità, peccato che sia tutto falso e vi spieghiamo il perché.

Canone Rai e Bollo Auto: non potranno essere aboliti, ecco perché

La motivazione che risiede alle spalle dell’impossibilità di abolizione è più semplice di quanto avreste potuto pensare, risulta essere tutto legato ad un mero aspetto economico. Le due imposte garantiscono allo Stato circa 7,5 miliardi di euro l’anno, una cifra irrinunciabile sopratutto in un periodo di difficoltà economica come quello che stiamo attualmente attraversando (si teme la Patrimoniale, come pensare di vedersi scontare le tasse?).