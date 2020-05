Potrebbe essere ancora presto per parlare degli smartphone dell’anno prossimo, anche quando si parla di Apple, ma secondo alcuni leaker c’è comunque una novità particolare. Sembrerebbe che il colosso statunitense voglia portare sul mercato almeno un iPhone senza porte. Si tratterebbe della normale evoluzione dopo la scomparsa del jack per le cuffie, mossa che ancora divide gli utenti.

Secondo un paio di veterani di queste cose, Jon Prosser e uno di 9TechEleven , un iPhone nel 2021 arriverà con queste caratteristiche. Non è chiaro se si tratterà di uno del solito trittico o uno in più, ma l’idea di Apple è di portarne almeno uno. La transizione finale che se avrò successo verrà ripetuta anche gli anni dopo; probabilmente ne lascerebbero comunque uno di dispositivo con carica tramite cavo.

Apple punterà sulla ricarica wireless

Sicuramente la ricarica wireless ha fatto passi da gigante, ma il 2021 potrebbe essere troppo presto per proporre uno iPhone che si basa esclusivamente su quest’ultima tecnologia per ricaricarsi. Niente porta Lightning e forse neanche USB-C, un aspetto che dovrebbe diventare realtà già con la generazione che arriverà sul mercato quest’anno.

Gli ultimi iPhone di Apple già supportano la ricarica senza fili, ma è complementare a quella con filo. L’utilità nelle due arriva dove l’altra è debole. In alcuni casi è meglio una e in altri la seconda. Il prossimo passo dovrebbe garantire un maggior range che permetta al possessore di usare il dispositivo senza costantemente staccarlo dal piatto della ricarica. In ogni caso, potrebbe essere comunque troppo presto per parlarne. Al momento è solo una speculazione.