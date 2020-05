Gli utenti interessati al mondo WindTre sono letteralmente in estasi, tutti hanno la possibilità di accedere ad una serie di offerte dai prezzi incredibilmente bassi, ed allo stesso tempo godere anche di contenuti quasi senza rivali sul territorio.

Le passa a WindTre nascono esclusivamente come operator attack, ciò sta a significare sostanzialmente che il cliente si ritrova ad essere costretto a provenire da determinati operatori telefonici, oltre che naturalmente ad effettuare la portabilità del numero originario. Di ogni promozione sono disponibili due versioni, con l’Easy Pay il cliente dovrà pagare il canone con conto corrente bancario o carta di credito, sottostare ad un vincolo contrattuale di durata, ma potrà comunque godere di esattamente il doppio dei giga di traffico dati su base mensile.

I costi iniziali sono all’incirca sempre gli stessi, salvo indicazioni differenti, corrispondono nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; la portabilità è invece completamente gratuita.

Passa a WindTre: le promozioni da non perdere assolutamente

La Go 50 Top+ è indiscutibilmente la promozione migliore e più richiesta del periodo, al suo interno l’utente in uscita da un operatore virtuale (che non sia però LycaMobile, Kena Mobile, ho.Mobile o PosteMobile) può trovare 200 SMS, 50 giga e minuti illimitati verso ogni altro numero in Italia. Il prezzo fisso corrisponde esattamente a 5,99 euro al mese a tempo indeterminato, sempre da versare tramite credito residuo; se interessati, è presente anche la versione Easy Pay, in questo caso i giga saranno esattamente 100 al mese.

Gli esclusi dalla precedente, con l’aggiunta dei clienti Iliad, possono richiedere la Go 50 Fire (sempre anche in versione Easy Pay); in questo caso si pagheranno 6,99 euro al mese, ma si potrà godere dello stesso identico bundle di contenuti.