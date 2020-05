Tantissime funzioni sono arrivate su WhatsApp durante gli ultimi anni, in modo da rendere l’applicazione sempre più interessante e soprattutto versatile. Ogni nuovo aggiornamento è infatti sempre ben accetto da parte del pubblico, il quale non aspetta altro pur di attaccarsi ancor di più alla nota piattaforma di messaggistica istantanea.

Sono stati tanti i cambiamenti in generale, i quali certamente hanno contribuito a rendere il colosso colorato di verde ciò che oggi è. Moltissime persone però hanno espresso il loro parere proprio in merito a tutte le nuove funzioni di WhatsApp che sono arrivate durante gli ultimi anni. A quanto pare quella più rivoluzionaria per quanto riguarda la chat in sé, è stata la possibilità di cancellare i messaggi anche dopo averli inviati. Molte persone hanno trovato una grande risorsa in questa feature, mentre altre solo un’arma a doppio taglio.

WhatsApp: se trovate un messaggio eliminato nella vostra chat, potete risalirvi tranquillamente

Eliminare i messaggi dopo averli inviati, spesso può corrispondere ad un avere propria ancora di salvezza. Se avete magari sbagliato destinatario, potete ritirare letteralmente ciò che avete detto. WhatsApp offre ormai da qualche anno questa possibilità, la quale però per qualcuno può risultare un vero problema. Se entrate in chat e trovate un messaggio eliminato, è inutile mentire, avete una voglia matta di scoprire cosa ci fosse scritto.

Proprio per questo esiste un’applicazione in grado di recuperare tutti i contenuti eliminati di proposito su WhatsApp all’interno di una chat. Stiamo parlando di WAMR, app di terze parti che registra tutte le notifiche in entrata in modo tale da poterne recuperare il contenuto in qualsiasi momento. L’applicazione è gratuita e legale.