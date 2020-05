La maggior parte delle persone impegnate in un rapporto di coppia stabile tende ad utilizzare WhatsApp come centro privilegiato per le comunicazioni. E’ davvero complicato trovare due innamorati, ma anche due coniugi, in grado di rinunciare alle conversazioni della chat di messaggistica.

WhatsApp, come utilizzare questo bug della chat per spiare il partner

La centralità di WhatsApp in campo amoroso è determinante non soltanto per la fase della conoscenza. Purtroppo, è risaputo, che anche tanti tradimenti hanno luogo attraverso le varie conversazioni.

Se si analizza questo aspetto molto critico, quindi, non c’è da sorprendersi se un numero sempre più elevato di persone cerca di spiare i messaggi privati su WhatsApp del proprio lui o della propria lei

Quando viene a mancare la fiducia, il metodo più veloce è senza ombra di dubbio la visione delle conversazioni altrui direttamente sullo smartphone. Questo metodo è anche il più semplice, ma porta a risultati che non sempre sono soddisfacenti in pieno. D’altronde si deve sempre valutare un punto fondamentale: in presenza di messaggi compromettenti, chi ha qualcosa da nascondere è solito eliminare in prontezza ogni contenuto.

Il secondo metodo è leggermente più complesso, ma più efficace. Per spiare le chat del partner basta strafare un’anomalia di WhatsApp Web. Utilizzando l’estensione desktop della chat, è possibile leggere anche in tempo reale le chat del partner. Per farlo è necessario associare lo smartphone dello stesso partner ad un computer in nostro possesso, utilizzando il codice QR di WhatsApp Web. Inquadrando con lo smartphone il codice QR avverrà una sincronizzazione delle conversazioni su pc senza alcuna password.