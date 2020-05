Una delle applicazioni più efficaci contro il coronavirus, anche se non contro una malattia in sé, è stata sicuramente WhatsApp, applicazione utilizzata in tutto il mondo. La nota piattaforma di messaggistica istantanea mettendo a disposizione le sue funzioni, ha reso la quarantena molto meno complicata.

Gli utenti infatti, approfittando di chiamate e videochiamate, si sono sentiti molto più vicini ai propri affetti personali anche essendo forzatamente distanti. Questo ha dunque consentito a tutti di restare in casa senza problemi, anche se pare che WhatsApp abbia voluto mettere a disposizione di tutti una ulteriore risorsa. Gli sviluppatori, insieme al gruppo proprietario dell’applicazione, hanno infatti optato per una strategia ben definita.

WhatsApp mette a disposizione un numero dedicato per le segnalazioni contro il coronavirus e dona una grande cifra

Se il coronavirus doveva trovare un nemico giurato, l’ha certamente trovato in WhatsApp. L’applicazione ha deciso di schierarsi con tutte le sue forze contro la pandemia, lanciando addirittura uno nuovo numero utile a richiedere delle verifiche in ogni momento. Si tratta del +39 3456022504, il quale è presieduto dalla nota organizzazione Pagella Politica. L’azienda inoltre ha deciso di donare anche la cifra di 1 milione di euro per dare un contributo utile alla risoluzione dei problemi portati dall’epidemia.

“Stiamo collaborando direttamente con Ong ed enti governativi, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità e oltre 20 ministeri della salute nazionali, per contribuire a fornire informazioni affidabili alla popolazione. Questi enti e queste organizzazioni hanno inviato centinaia di migliaia di messaggi tramite WhatsApp agli utenti che hanno richiesto informazioni e consigli”.