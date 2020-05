WhatsApp è oramai un punto di riferimento per un numero sempre più alto di utenti, una vera piazza virtuale con cui comunicare con amici e parenti durante questa emergenza sanitaria per il Coronavirus.

WhatsApp, chi riceve questo SMS deve subito cancellarlo

I dati di WhatsApp segnalano come il servizio di messaggistica istantanea in questi giorni sia più popolare che mai. I numeri sono testimoni di un utilizzo record della piattaforma. I cybercriminali, consci dell’attenzione mai così alta degli utenti alle varie conversazioni, cercano di trarre il massimo vantaggio. Non è un caso se, anche in queste settimane, continua a circolare un SMS pericoloso divenuto oramai tristemente famoso.

Il testo del messaggio recita in maniera testuale: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”.

Come evidente, il messaggio è caratterizzato dalla minacciosa presenza di un link. I malintenzionati del web utilizzano questo link come una vera e propria esca. Attraverso la più semplice ed elementare delle azioni di phishing, spingendo gli utenti al click sul link i cybercriminali riescono ad entrare in possesso delle informazioni riservate di migliaia di individui.

Il consiglio che vogliamo dare a tutti coloro che ricevono questo messaggio è il medesimo che abbiamo sottolineato per le fake news relative all’emergenza Coronavirus. Sia nell’una che nell’altra circostanza, non ci deve essere alcun dubbio sulla cancellazione del contenuto. L’unico modo per evitare ogni genere di pericolo su WhatsApp è evitare questo tipo di messaggi volutamente allarmistici.