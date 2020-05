Vodafone riesce a superare le ultime offerte di Iliad rilanciando una promozione dal retrogusto davvero incredibile, proprio perché in grado di raccogliere al proprio interno una miriade di contenuti a soli 7 euro al mese per sempre.

La passa a Vodafone in questione prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce per essere attivata solo ed esclusivamente dagli uscenti da Iliad o da un MVNO (ad esclusione però dei possessori di una SIM di Kena o ho.Mobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

Inizialmente viene richiesto il solo versamento di un contributo pari a 10 euro, proprio per l’acquisto della SIM stessa. A differenza di altre offerte, la suddetta non presenta vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova a poter abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretto a pagare una penale.

Passa a Vodafone: la promozione è senza limiti

La Special 50 Digital Edition attrae gli utenti principalmente per la presenza di un bundle molto ghiotto, nello specifico parliamo di 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile, con l’aggiunta di minuti e SMS illimitati da poter utilizzare verso un qualsiasi operatore sul territorio nazionale.

Il prezzo fisso, da versare su base mensile, corrisponde esattamente a 7 euro, tutto tramite credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente è costretto ad acquistare. Ricordiamo, ad ogni modo, che potrebbe venire proposta l’attivazione con pagamento tramite conto corrente bancario, non è assolutamente da considerarsi un’opzione obbligatoria, ma solamente una comodità in più per non essere continuamente costretti a ricaricare il device.