Negli scorsi giorni l’operatore Vodafone Italia ha lanciato la nuova offerta denominata Casa Wireless dotata di Tecnologia FWA, disponibile finalmente in 426 comuni in tutta Italia.

L’offerta in questione sarà disponibile in ben due varianti, una da 24.90 euro al mese, l’altra da 29.90 euro al mese. Scopriamo cosa offrono entrambe le promozioni.

Vodafone Italia lancia la prima offerta in tecnologia FWA

Iniziamo subito con l’offerta meno cara, che comprende la velocità limitata a 30 Mbps mentre l’upload è limitato a 3 Mbps. L’altra offerta, quella da 29.90 euro al mese, prevede invece una velocità limitata a 300 Mbps. Il prezzo di quest’ultima si abbassa a 24.90 euro al mese per tutti i clienti che hanno una SIM Vodafone con un’offerta Mobile. Anche in questo caso l’upload è limitato a 3 Mbps.

L’attivazione è a pagamento e costa 144 euro suddivisa in 24 rate da 6 euro al mese. Inoltre l’utente dovrà anche sostenere dei costi una tantum di 60 euro o 99 euro a seconda dell’hardware utilizzato, indoor o outdoor. La durata minima prevista da Vodafone Italia per il contratto è di 24 mesi, con costo di disattivazione di 25 euro in caso di recesso anticipato, con le rate residue all’attivazione da pagare.

Entrambe le offerte prevedono un bundle di 200 GB al mese in 4G, oltre i quali la navigazione verrà limitata in velocità a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload. L’operatore prevede un ulteriore vantaggio per tutti gli utenti che scelgono una di queste offerte, ovvero l’abbonamento ad Amazon Prime gratuito per ben 6 mesi. Le soluzioni hardware previste dall’operatore son due, a seconda della copertura 4G del luogo. Una interna con un router 4G indoor a cui è possibile collegare via WiFi fino a 64 dispositivi, ed una esterna, da abbinare via WAN ad una Vodafone Station (fornita dal gestore) a cui collegare fino a 99 dispositivi. Per scoprire ulteriori dettagli o altre offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.