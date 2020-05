Le truffe colpiscono alle spalle nei momenti di distrazione e ne approfittano per derubare la loro vittima preferita tramite messaggi, web e social. Stavolta la frode protagonista scovata dalla Polizia Postale vede partecipe una falsa promozione commerciale riguardante il Caffè Nespresso.

Nespresso: come agisce la nuova frode online

La notizia che ha messo in allerta milioni di persone, è stata riferita dallo stesso Corpo Speciale sulla sua pagina Facebook Commissariato di PS On Line. Il post è esplicito e abbastanza chiaro da mettere in guardia le possibili vittime.

Questo il messaggio della Polizia Postale: “Sta circolando attraverso piattaforme social una falsa promozione attribuita alla Nespresso del gruppo Nestlé, secondo la quale verrebbe regalata la macchina del caffé e le cialde del prestigioso marchio.

La falsa notizia è particolarmente ingannevole in quanto, per avvalorare la notizia, utilizza l’immagine dell’Azienda per confondere il consumatore sulla veridicità e sulla provenienza dell’informazione.

La Nestlé, (proprietaria del marchio) che ha presentato formale denuncia alle Forze di Polizia, ha disconosciuto tale attività truffaldina invitando tutti i consumatori a consultare esclusivamente il proprio sito www.nespresso.com

Ricordiamo sempre di non cliccare MAI sui link che arrivano, anche dagli amici. Ma digitarli dalla barra delle URL del sito ufficiale della società titolare del marchio.”.

Inutile dire che lo scopo dei ladri del web è da sempre il raggiungimento dei dati personali e il successivo furto del conto corrente. Occhi ben aperti dunque, quando ricevete strane informazioni via mail, via SMS e social, e in caso di dubbi interpellate sempre il sito ufficiale per un controllo.