Nel corso di questa primavera ci saranno tante occasioni per gli utenti di TIM. Il provider italiano durante questa emergenza sanitaria ha proposta una serie di iniziative di solidarietà digitale per i suoi clienti. Nel mentre, però, sono state confermate altre importanti offerte, divenute oramai stabili per gli abbonati.

TIM, la promozione con 60 Giga e 5 euro di credito per tutti gli utenti

Uno degli obiettivi di TIM è quello di promuovere la carta di credito ricaricabili, TIMpay. Come durante i mesi precedenti, infatti, la compagnia telefonica ha deciso di confermare i due bonus legati all’attivazione della carta. Chi sceglie di acquistare TIMpay avrà quindi a sua disposizione 5 euro come credito extra più 60 Giga per la navigazione internet.

La procedura di attivazione per lo strumento di pagamento è davvero molto semplice. In primo luogo, gli utenti devono collegarsi con il sito di TIMparty nella propria pagina ufficiale. Sul portale dedicato a premi e bonus speciali si dovranno compilare alcuni moduli per le informazioni personali. Completata questa fase, poi, sarà tempo per il riconoscimento dell’utente che avverrà attraverso via telematica.

Una volta completata la procedura di attivazione, i bonus relativi ad i Giga internet ed al credito residuo saranno da subito disponibili.

Gli utenti che scelgono di attivare la carta TIMpay avranno a loro disposizione pagamenti attraverso il circuito Mastercard. La tessera potrà essere utilizzata sia per gli acquisti online che per gli acquisti in store. Inoltre gli utenti potranno anche decidere di attivare la funzione di Ricarica Automatica per la propria SIM card.