Tutti di sicuro conosciamo la piattaforma di musica in streaming Spotify, come altrettanto sappiamo bene che soltanto una versione Premium dell’account ci da accesso illimitato e senza pubblicità al servizio. Ma oggi potrete avere l’abbonamento gratis per 3 mesi senza spendere un euro grazie a una speciale promozione.



Per avere Spotify Premium gratuito dovete innanzitutto essere utenti che non hanno mai sottoscritto il contratto di abbonamento: se così fosse, fino alla scadenza della promozione fissata per il 30 giugno 2020, avrete tre mesi gratuiti del pacchetto Spotify Premium Family. Un servizio che normalmente costa 14,99 euro al mese per ascoltare musica condivisa fino ad un massimo di sei account ora potrete provarlo senza spendere un euro.

Spotify Premium: come avere tre mesi di abbonamento GRATIS

Se non avete mai utilizzato la piattaforma potete iniziare scaricando l’app Spotify dal Google Play Store e, una volta effettuato il primo accesso, il brand vi proporrà subito la possibilità di ottenere tutti i contenuti premium gratis per tre mesi. Vi verranno chiesti dei dati personali e una carta di credito attiva e in corso di validità, poiché la piattaforma prevede una estensione automatica dell’abbonamento.



Dunque, attenzione che una volta terminato il periodo di prova Spotify Premium tornerà a essere a pagamento e la cifra pattuita del canone mensile sarà direttamente prelevata dalla carta. Al momento della scadenza del periodo gratuito dovete quindi ricordarvi di disattivare il servizio di abbonamento per evitare brutte sorprese.



Il pacchetto Spotify Premium Family prevede la creazione di sei account riservati ai membri della famiglia che vivono insieme. Si potrà creare una playlist ad hoc chiamata Family Mix in cui verranno riversate le preferenze musicali della famiglia, si potranno bloccare contenuti espliciti a favore dei minori e infine riprodurre i brani anche offline.

Il tutto senza interruzioni pubblicitarie.