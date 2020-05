Anche a maggio, in attesa del grande ritorno della Serie A e di altre competizioni sportive come la Formula 1, i palinsesti di Sky saranno quasi esclusivamente dedicata alla visione di serie tv e film. Oltre alle classiche offerte relative all’abbonamento satellitare, tutti coloro che sono interessati alla piattaforma possono ora usufruire anche della promozione streaming grazie a NOW TV.

Sky, cresce l’offerta streaming grazie ad i costi vantaggiosi di NOW TV

NOW TV rappresenta la vera grande alternativa alla tecnologia dell’IPTV illegale. Una sottoscrizione a NOW TV comporta alcuni considerevoli vantaggi. In primo luogo l’acquisto di un ticket garantisce la visione dei canali di Sky senza un vero vincolo d’abbonamento. Inoltre – caratteristica da non sottovalutare – l’accesso ai contenuti sarà consentito senza l’utilizzo di un decoder o di una parabola.

Il punto in comune tra NOW TV e la tecnologia illegale IPTV è rappresentata dai costi da ribasso. Il modello base di un abbonamento a NOW TV prevede la scelta di uno dei seguenti ticket: Cinema, Serie TV o Intrattenimento. Il prezzo previsto per un solo pacchetto è di 9,99 euro, mentre gli utenti che sceglieranno la visione congiunta di tutti e tre i pacchetti dovranno spendere 19,99 euro ogni trenta giorni.

Al ritorno delle competizioni sportive e calcistiche, sarà possibile acquistare su NOW TV anche il ticket Sport. Tutte le migliori esclusive di casa Sky saranno disponibile ad un prezzo base mensile pari a 29,99 euro. Come nelle precedenti circostanze, anche in questo caso non è previsto un vincolo d’abbonamento per i clienti.