Ancora una volta torniamo a parlarvi di alcune delle tantissime serie TV che popolano la piattaforma di Netflix. Queste serie, nella loro moltitudine e varietà, riescono ad attrarre un pubblico molto variegato e, soprattutto, numeroso. Alcune tra le serie più guardate, più apprezzate e più attese del momento, sono sicuramente Vis à Vis, Lucifer e The Witcher. Dato il successo di queste tre serie, desideriamo rendervi partecipi di tutte le novità di cui siamo venuti a conoscenza.

Vis à Vis, The Witcher e Lucifer, cosa sappiamo se futura di queste tre serie TV

Vis à Vis è una serie TV spagnola, un thriller drammatico. La storia parla di una donna che finisce in un carcere femminile di alta sicurezza, dopo aver commesso dei reati per il suo capo. Questa serie ha avuto un immenso successo e la più recente, la quarta, è stata pubblicata su Netflix il 25 settembre del 2019. Nessuna quinta stagione era prevista, ma infine è stato deciso di pubblicare uno spin-off che si chiamerà Vis à Vis: El Oasis. Di questa serie sembra essere stata già confermata persino la sesta.

The Witcher invece è una serie TV a carattere fantasy e si basa sull’omonimo videogioco, il quale ormai da anni riscuote un grandissimo consenso da parte dei gamers. il nome del protagonista è Geralt, un mutante che in cambio di denaro uccide i mostri. La prima stagione di cui si è molto parlato è andata in onda nel dicembre 2019. Ben altre due stagioni sono state confermate, le riprese nella seconda erano cominciate poco prima delle emergenze Covid-19 punto pertanto come molte altre serie è stata sospesa, ma non appena sarà possibile riprenderà da dove ha lasciato. Ad ogni modo, non era prevista prima della primavera del 2021.

Veniamo invece a Lucifer. Questa serie, la quale ha avuto un percorso burrascoso e instabile, è arrivata alla conferma della sua quinta stagione. Inizialmente le stagioni dovevano essere solo tre, con la quarta poi cancellata. Grazie ai fan e al movimento sui social denominato #SaveLucifer, la stagione infine ha ripreso per la quarta, la quinta e forse anche una sesta stagione. Possiamo inoltre dirvi che gli episodi di questa stagione 5, sembrano essere di una durata maggiore rispetto a quelli precedenti.