Nelle ultime ore la piattaforma di contenuti in streaming Netflix, nonostante la produzione della serie TV The Witcher sia stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria in corso, ha pubblicato un nuovo video riguardante la serie.

Il colosso ha quindi deciso di tenere comunque alta l’attenzione verso la propria produzione, pubblicando sul proprio canale YouTube un video che parla delle bestie apparse nella serie. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il nuovo bestiario pubblicato dalla piattaforma nelle ultime ore si tuffa direttamente nelle origini mitologiche di molti dei mostri che cercano di dare la caccia a Geralt di Rivia, fornendo allo stesso tempo alcune interessanti sfumature che i fan sicuramente adoreranno. Vi ricordo che per il momento sono stati confermati alcuni personaggi, come Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra), Ciri (Freya Allan), Triss (Anna Shaffer), Jaskier (Joey Batey).

E ancora, Cahir (Eamon Farren), Tissaia (MyAnna Buring), Stregobor (Lars Mikkelson), Artorius (Terence Maynard), Filavandrel (Tom Canton), Murta (Lilly Cooper), Sabrina (Therica Wilson Read), Yarpen Zigrin (Jeremy Crawford) e Istredd (Royce Pierreson).

Ecco una descrizione della piattaforma che accompagna il nuovo video: “Certo, tutti conosciamo e amiamo i mutanti e i maghi di The Witcher, ma c’è un gruppo a cui non prestiamo abbastanza attenzione: i suoi fantastici mostri. Ecco tutto su di loro in un gigantesco bestiario, dalle loro origini mitologiche ai loro (molti, terrificanti) modi di uccidere Geralt. Dopo aver visto tutto quello con cui ha a che fare, magari donate una moneta in più al vostro Witcher? E fateci sapere se ne volete ancora!”.