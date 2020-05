La situazione in ballo con il governo statunitense ha messo Huawei in condizione di dover offrire qualche incentivo in più agli utenti per acquistare i suoi smartphone. Di certo l’azienda ancora una volta si è mossa in grande stile vista la grandissima iniziativa lanciata.

Huawei infatti presenta oggi un’imperdibile promozione che vede protagonisti gli ultimi dispositivi, sia smartphone che accessori.

La promozione, valida dal 15 maggio al 14 giugno 2020 presso tutti i rivenditori aderenti all’iniziativa, permette a tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P40 o HUAWEI P40 Pro di ricevere in regalo HUAWEI Freebuds 3i, del valore commerciale di 99,9 euro e HUAWEI Watch GT2e, del valore commerciale di 169,90 euro.

E non è tutto, per coloro che acquisteranno HUAWEI P40 e HUAWEI P40 Pro, Huawei offre un voucher di 50 euro da utilizzare su HUAWEI Video, la piattaforma proprietaria che vanta ben 50.000 tra serie italiane e internazionali, grandi film di successo, cortometraggi, news, sport e documentari e tre mesi di abbonamento gratuito a HUAWEI Music, la nuova piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1,2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità. Inoltre, in omaggio 50 GB extra da utilizzare su HUAWEI Cloud, per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.

Per maggiori informazioni, visitare il sito consumer.huawei.com/it/promo/bundle_p40p40pro