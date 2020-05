Expert mette paura a MediaWorld e Unieuro con il lancio di un volantino davvero interessante e pieno di promozioni tra cui poter scegliere, senza comunque dimenticare la possibilità di raggiungere esattamente gli stessi prodotti anche dal sito ufficiale.

A differenza di alcuni volantini localizzati, vedasi ad esempio Trony e Euronics, l’azienda riesce a riproporre al pubblico una soluzione ampiamente apprezzata e perfettamente in grado di soddisfare anche l’utente più esigente. L’acquisto, come specificato, può essere completato anche online, la spedizione viene offerta gratuitamente su ogni singolo ordine, senza limitazioni particolari.

Approfittate delle offerte e dei codici sconto Amazon, la lista dei migliori la trovate direttamente sul nostro canale Telegram.

Volantino Expert: le offerte non hanno più confini

Con il volantino Expert l’utente si ritrova ad avere la possibilità di scegliere tra tanti top di gamma, ed allo stesso tempo spendere cifre leggermente inferiori ai listini originari. Uno dei migliori terminali in promozione è sicuramente il Samsung Galaxy Note 10, in commercio da Ottobre 2019, rappresenta ancora oggi tutta la potenza di fuoco dell’azienda sudcoreana, l’acquisto può essere completato con un esborso di 749 euro.

L’alternativa più economica, ma restando sempre entro i migliori terminali in vendita, è rappresentata dallo Xiaomi Mi Note 10, un device che non necessita di presentazioni, proprio perché è stato il primo a presentare 5 fotocamere posteriori per 108 megapixel (peccato solamente che il processore sia uno Snapdragon 730 e non un 855).

Il volantino Expert naturalmente coinvolge anche tante altre offerte e categorie merceologiche, scopritele direttamente tra le pagine ufficiali, tutte disponibili nel nostro articolo.