Comet raccoglie in un unico volantino tutto quanto di buono potevamo sperare di vedere, e rilancia direttamente la sfida alle realtà del settore, proponendosi come più valida alternativa ai vari Unieuro e MediaWorld, se non addirittura Esselunga.

La soluzione recentemente proposta dall’azienda appare essere fruibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, nonché comunque direttamente sul sito ufficiale, con spedizione gratuita su ogni ordine effettuato superiore ai 49 euro. La riapertura dei negozi ha sicuramente ampliato le possibilità d’acquisto dei consumatori, con la consapevolezza del non avere poi così tanto denaro a disposizione, Comet ha comunque deciso di proporre il finanziamento a Tasso Zero sulla maggior parte degli acquisti, in questo modo sarà possibile rateizzare il pagamento, riuscendo allo stesso modo a raggiungere i top di gamma.

Volantino Comet: le offerte non temono la rivalità

Il volantino Comet non teme in nessun modo la rivalità delle aziende del settore, l’azienda è infatti stata in grado di proporre alcuni ottimi prezzi su prodotti effettivamente molto richiesti dall’utenza. Uno dei migliori resta sicuramente lo Huawei P30 Pro, top assoluto in commercio da ormai un anno, ma ancora sulla cresta dell’onda data la presenza dei servizi Google; la richiesta attuale si aggira attorno ai 599 euro, naturalmente in versione totalmente no brand.

Altrettanto interessanti sono altri due prodotti Huawei, quali Nova 5T a 299 euro (prestazioni da top a basso prezzo) e P40 Lite + Band 4 Pro a soli 269 euro (ma mancano i servizi Google).