Gli aumenti telefonici sono sempre all’ordine del giorno e le tariffe telefoniche continuamente soggette a tali rimodulazioni sono quelle di Vodafone, Tim e Wind Tre. Tantissimi loro clienti continuamente inviano segnalazioni ai loro gestori telefonici, ma secondo quest’ultimi sono aumenti necessari per lo sviluppo del proprio servizio e offrire, così, una qualità decisamente migliore.

Anche per il mese di Giugno sono in arrivo degli aumenti telefonici e ad essere colpiti, questa volta, sono alcuni clienti con una tariffa telefonica targata Tim. Ecco cosa rivelano alcune indiscrezioni trapelate in queste ultime ore.

Aumenti telefonici in arrivo per alcuni clienti Tim: ecco quali sono le tariffe telefoniche soggette

Diversi clienti del gestore telefonico blu potrebbero non iniziare il mese di Giugno nel migliore dei modi visto alcune rimodulazione telefoniche in arrivo. Secondo le ultime indiscrezioni in rete i cambiamenti sono previsti per alcune tariffe sia per quanto riguarda il canone mensile che per i componenti bundle.

In altre parole le tariffe subiranno dei cambiamenti non solo per il prezzo mensile, ma cambieranno anche i minuti, SMS o GB inclusi nella tariffa in questione. Dal 25 di Giugno subiranno un cambiamento le tariffe telefoniche denominate Supergiga 20 e Tim Ten Go perché diventeranno un’unica tariffa e i clienti avranno a disposizione minuti, SMS e GB illimitati e il prezzo aumenterà a 23,99 Euro al mese. Il canone mensile, dunque, subirà una variazione di 1,19 Euro in più al mese.

I clienti che non saranno d’accordo con tali cambiamenti potranno recedere dal contratto entro il 24 di Giugno senza dover sostenere alcun costo di disattivazione o penale perché si tratterà di una modifica contrattuale unilaterale. Per il momento sono queste le tariffe telefoniche soggette agli aumenti, non resta che aspettare ulteriori comunicazioni ufficiali da Tim.