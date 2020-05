Si moltiplicano le iniziative commerciali con cui ho. Mobile si sta accattivando nuovi clienti, visto che alle attuali campagne pubblicitarie online l’operatore virtuale di Vodafone ha affiancato un’affiliazione con Amazon Prime Now. La collaborazione è partita dalla scorsa settimana, laddove il servizio di spesa online di Amazon vi regala una nuova SIM gratuita ho. Mobile.

Non c’è alcun obbligo di attivazione, e l’operatore vuole solo far presente ai clienti della possibilità di avere una nuova numerazione o mantenere il proprio numero in portabilità a prezzi vantaggiosi.





Amazon regala una Sim ho Mobile: ecco come averla subito GRATIS

La spesa alimentare con Amazon Prime Now è attiva per ora su Milano, Roma e Torino, e al ricevimento del pacco troverete all’interno una SIM ho. Mobile incollata ad un cartoncino informativo dove si viene invitati a scaricare l’app per attivare la scheda, mentre nel retro sono presenti le attuali tariffe in voga dell’operatore:

offerta a 5,99 euro al mese con Minuti e SMS illimitati e 70 GIGA per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori MVNO. Attivazione Gratis.

per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e altri operatori MVNO. Attivazione Gratis. stesso bundle ma a 12,99 euro al mese per tutti i clienti TIM, Wind Tre e Vodafone con attivazione a 9 euro.

Fino a ieri era attiva anche l’offerta a 8,99 euro al mese con Minuti+SMS illimitati e 50 GIGA per tutti i nuovi numeri e i clienti in portabilità da Kena Mobile. Attivazione 9 euro. Ora non sappiamo se ho. Mobile questo buco intermedio.

Si può attivare la SIM tramite App e procedere in autonomia alla richiesta e all’identificazione, mentre in questo caso la SIM è consegnata gratuitamente in abbinata alla spesa effettuata su PrimeNow.