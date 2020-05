Restare a casa tutto il giorno, tutti i giorni, sta diventando sempre più pesante per milioni di Italiani. Sono molteplici quindi le abitudini a cui ognuno di noi, negli ultimi due mesi, ha dovuto rinunciare, come ad esempio fare una passeggiata, andare al bar, mangiare una pizza il sabato ed allenarsi in palestra. E’ proprio quest’ultimo punto che, per molti, è diventato una criticità.

Allenarsi da casa in maniera autonoma, infatti, risulta essere stressante per molti e di estrema difficoltà per chi non possiede gli strumenti adatti. Fortunatamente, però, il Play Store di Android offre delle applicazioni all’avanguardia che permettono a chiunque di allenarsi direttamente nella propria stanza, senza dover acquistare centinaia e centina di euro di strumentazione. Scopriamo di seguito quali sono le app più utilizzate dagli utenti.

App per allenarsi: ecco le soluzioni per restare in forma

Fitify: Allenamenti e programmi di fitness a casa

“Fitify è l’app senza rivali per allenarti e perdere peso, bruciare grassi, nonché costruire muscoli e forza. Con oltre 850 esercizi disponibili nell’app, il tuo allenamento quotidiano è sempre nuovo, divertente ed efficace! Allenati ovunque, in qualsiasi momento utilizzando qualsiasi attrezzo per il fitness. Non è necessaria nessuna attrezzatura, ma se ce l’hai, approfittane!” LINK DOWNLOAD

Nike Training Club

“Mettiti in forma con oltre 185 allenamenti gratuiti: da esercizi di forza e resistenza a sedute di yoga e mobilità, il tutto con la guida dei nostri Master Trainer Nike di fama mondiale. Vuoi un fisico più tonico? I nostri programmi di allenamento personalizzati si adattano a te e ai tuoi impegni per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo, qualunque sia il tuo livello di partenza.” LINK DOWNLOAD

Adidas Training

“Con l’app adidas Training personalizzi il tuo training direttamente a casa tua! Fai il tuo allenamento a casa per dimagrire e ottenere finalmente addominali scolpiti. Tutti i training e gli oltre 180 esercizi a casa non prevedono l’uso di attrezzi e si possono fare in qualsiasi momento.” LINK DOWNLOAD