Xiaomi avrebbe lanciato in Cina le nuove Xiaomi Mi AirDots Pro SE, una variante Lite e più economica delle AirDots Pro 2 di recente annunciate. Dal punto di vista estetico, i nuovi auricolari non differiscono molto dal modello base, anzi. Il design sarebbe praticamente identico, con una struttura semi-in-ear che garantisce una ottime ergonomia e vestibilità. A cambiare è, però, la custodia di ricarica delle nuove Xiaomi Mi AirDots Pro SE, dalla forma quadrata e con un meccanismo di apertura ed estrazione diverso da quello del case delle AirDots Pro 2.

Xiaomi Mi AirDots Pro SE, i nuovi auricolari che costano meno di 25 euro

I nuovi auricolari economici di casa Xiaomi dovrebbero offrire un’autonomia di circa cinque ore con una singola carica, ma è possibile ottenere tre cariche riponendo gli auricolari nell’apposita custodia, estendendo l’autonomia ad un totale di venti ore di riproduzione musicale. Le Xiaomi Mi AirDots Pro SE implementano due microfoni con funzione di cancellazione di rumore di fondo durante le chiamate e sono perfettamente integrate con la MIUI.

Al momento, queste sono le informazioni trapelate in Rete finora. Non sappiamo se, proprio come accade con il modello base, anche la variante Lite supporti il touch-control e permetta dunque di controllare la riproduzione musicale, rispondere a chiamate ed interagire con l’assistente vocale semplicemente sfiorando la testina dell’auricolare. Xiaomi Mi AirDots Pro SE saranno in vendita in Cina a partire dal prossimo 19 maggio al prezzo di 169 yuan, circa 22 euro al cambio attuale. Stando ad alcune voci, i nuovi auricolari economici del colosso cinese potrebbero arrivare anche sul mercato europeo. Ad ogni modo, vi terremo aggiornati.