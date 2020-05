Il nuovo operatore WindTre rivolge tre offerte All Inclusive ai nuovi clienti di età compresa tra i 14 e i 30 anni, i quali hanno la possibilità di acquistare la nuova SIM e richiedere o meno la portabilità del numero dal precedente gestore. Le tariffe in questione permettono di ottenere ogni mese fino a 80 GB di traffico dati e includono nel prezzo diversi servizi utili, che possono comunque essere disattivati in qualsiasi momento, senza incappare nei costi di disattivazione.

WindTre offerte All Inclusive: ecco tre promozioni rivolte ai clienti più giovani!

Le offerte WindTre All Inclusive dedicate ai più giovani possono essere attivate in base alla fascia d’età indicata dal gestore. L’offerta Junior, ad esempio, è rivolta esclusivamente ai clienti under 14, che hanno a disposizione anche la versione Plus. La tariffa WindTre Student Edu è dedicata esclusivamente ai clienti under 20, invece, l’offerta WindTre Young Edu, può essere attivata dai clienti under 30.

WindTre Junior , prevede: minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. Il costo è di soli 6,99 euro al mese.

, prevede: minuti illimitati verso i numeri WindTre, 100 SMS verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati. Il costo è di soli 6,99 euro al mese. WindTre Junior Plus, prevede: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 80 GB di traffico dati. Il costo è di soli 8,99 euro al mese, da saldare tramite carta di credito, conto corrente o carta conto.

Entrambe le offerte includono nel prezzo l’opzione WindTre Junior Protect che permette di installare gratuitamente l’app WindTre Family Protect, tramite la quale i genitori possono monitorare la navigazione dei giovanissimi clienti.