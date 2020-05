Tanti utenti nel corso di queste ultime settimane hanno scelto di passare al nuovo gestore WindTre. La compagnia che si fonda sull’unione dei due brand, Wind e 3 Italia, rappresenta oggi una grande certezza all’interno del mercato con la garanzia della rete di telefonia mobile più estesa della nazione.

WindTre e l’attesa del 5G: ecco quando arrivano le nuove reti

Come gli avversari storici in Italia (TIM e Vodafone, ma anche Iliad), il provider ha messo a disposizione una serie di promozioni low cost molto vantaggiose. Tuttavia, la differenza vera con gli altri operatori è nel campo dei servizi. A breve, infatti, è previsto il primo lancio nazionale del 5G.

La nascita di WindTre è caratterizzata proprio dalla promessa di una veloce release per le linee internet di ultima generazione. Come più volte sottolineato, anche su queste pagine, la tabella di marcia prevede ad ora una prima fase di rilascio già nel prossimo mese di luglio. A conti fatti, quindi, già in estate tanti abbonati potranno utilizzare le reti per internet super veloce. Per una copertura più generale del territorio italiano, sarà invece necessario attendere quale mese in più. In questo caso i tempi si prorogano sino al primo semestre del 2021.

La presenza del 5G comporterà anche delle novità in termini di offerta commerciale. In linea con quanto già fatto da Vodafone e da TIM, infatti, anche Wind potrebbe presto lanciare le sue offerte 5G Ready. Tutti gli utenti con ricaricabili standard, invece, avranno a breve anche la possibilità di acquistare un’opzione a pagamento per il 5G.