WhatsApp: l'ultimo aggiornamento non ha convinto gli utenti, ecco perché

Chi utilizza WhatsApp è ben abituato a tutte le novità che la piattaforma apporta pian piano. Durante gli ultimi anni abbiamo visto cambiare esponenzialmente l’applicazione, la quale è passata dal fornire un semplice servizio di messaggistica al consentire chiamate e videochiamate.

Queste però sono solo alcune delle funzioni che la nota app ha implementato durante gli anni, visto che ci sono tantissimi aspetti che sono mutati. Ora come ora gli utenti aspettano ogni settimana un nuovo aggiornamento, il quale arriva in realtà con cadenza mensile. Le novità che arrivano contribuiscono al miglioramento generale del colosso, il quale infatti non ha nulla da invidiare a Telegram, app che molti definiscono molto più piena in termini di funzioni. Le ultime settimane hanno portato a galla delle news che anticiperebbero i prossimi e nuovi aggiornamenti, ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto.

WhatsApp, è arrivato un nuovo aggiornamento che ha deluso gli utenti: ecco perché

Durante le ultime settimane si è parlato di nuovi aggiornamenti in arrivo su WhatsApp. Quello più interessante sarebbe l’update pronto a consentire a tutti la possibilità di utilizzare il proprio account su più dispositivi contemporaneamente.

Le ultime news a riguardo sono molto confortanti, visto che l’aggiornamento dovrebbe arrivare a breve. Ora come ora però qualcuno sarebbe rimasto deluso visto il contenuto dell’ultimo update, il quale avrebbe solo apportato delle migliorie interne. Gli utenti sono rimasti pertanto delusi, visto che si aspettavano ben altro. Tutti però possono stare tranquilli visto che WhatsApp sta preparando delle vere e proprie novità.