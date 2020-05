Diversi operatori telefonici down secondo alcune segnalazioni provenienti soprattutto da consumatori che usufruiscono del servizio telefonico di Tim, Vodafone e Wind Tre. I disservizi telefonici possono arrivare in qualsiasi momento, ma negli ultimi mesi sono decisamente più frequenti a causa del Coronavirus che per limitarne la diffusione lo Stato ha deciso di mettere in quarantena gran parte della popolazione.

I gestori telefonici appena citati sono quelli maggiormente utilizzati dai consumatori e, difatti, capita molto spesso di non riuscire a gestire il sovraffollamento. Secondo le segnalazioni dei consumatori, alcuni non riescono ad accedere alla propria connessione dati per navigare in Internet, altri non riescono ad effettuare o ricevere chiamate telefoniche e altri non riescono ad avere sempre il segnale del proprio gestore telefonico.

Questi sono i disservizi telefonici più frequenti, ma c’è ne sono tanti altri secondo le segnalazioni. Fortunatamente, esiste un metodo per scoprire se si tratta di disservizi telefonici causati dal proprio gestore telefonico o meno. Ecco i dettagli.

Tim, Wind Tre e Vodafone down: ecco come scoprire i disservizi telefonici

Downdetector è senza ombra di dubbio il sito web online più utilizzato in caso di disservizi telefonici, ma non solo. Solitamente, infatti, utilizzano il sito tutti gli utenti che hanno problemi con la propria linea, con un’applicazione o con una piattaforma social.

Questo sito web completamente gratuito offre la possibilità di scoprire i vari problemi e le interruzioni di tutti i servizi. Gli utenti, infatti, sulla Home della pagina hanno la possibilità di consultare vari servizi come ad esempio quelli telefonici. Basta cliccare sul gestore telefonico d’interesse per essere indirizzati ad un’altra pagina con la quale è possibile scoprire i vari problemi in tempo reale e le zone italiane che stanno subendo questo disservizio.

Inoltre, è possibile descrivere gratuitamente il proprio problema tramite un commento così da confrontarsi con tutti gli altri utenti nella pagina. Un metodo molto utilizzato e apprezzato dai consumatori, soprattutto dai clienti Tim, Vodafone e Wind Tre in questo periodo particolare.