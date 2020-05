Le promozioni passa a WindTre sono decisamente migliorate rispetto al passato, grazie proprio all’introduzione di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, in quanto ricchissime di giga, minuti e SMS a prezzi relativamente bassi.

Tutte le soluzioni elencate nel nostro articolo, è importante ricordarlo, risultano essere disponibili in esclusiva per una determinata serie di utenti, in particolar modo coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO. La portabilità, essendo tutte operator attack, è obbligatoria; solamente le versioni easy pay prevedono il pagamento tramite conto corrente/carta di credito, in aggiunta al vincolo contrattuale di durata pari a 24 mesi (periodo entro il quale, se richiesta portabilità, l’utente si ritroverà costretto a pagare una penale per recesso anticipato). Inizialmente, salvo indicazione differente, viene richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM, per il resto non sarà necessario versare nemmeno un centesimo.

Passa a WindTre: ecco le promozioni tra cui scegliere

La passa a WindTre più invitante in assoluto resta sicuramente la Go 50 Top+, una promozione che prevede la possibilità di godere di 200 SMS, illimitati minuti per telefonare ad ogni numero e 50 giga al mese, tutto questo con un esborso finale di soli 5,99 euro. Esiste anche la versione Easy Pay, allo stesso prezzo, ma con 100 giga di internet da utilizzare entro ogni rinnovo. Entrambe possono essere richieste solamente dai possessori di una SIM di un operatore virtuale, ad esclusione però di LycaMobile, ho.Mobile, Kena Mobile e PosteMobile.

Gli esclusi dalla precedente, con l’aggiunta dei provenienti da Iliad, potranno richiedere la Go 50 Fire. La promozione in oggetto prevede difatti esattamente lo stesso bundle (con annessa la versione Easy Pay), però con un costo fisso mensile di 6,99 euro.