La nota produzione originale di casa Netflix non ha nulla da temere: rinnovata ancor prima dell’uscita della quarta stagione, essa avrà un seguito. Acclamata in tutto il mondo, La Casa di Carta è stata capace di attirare in piattaforma migliaia di abbonati anche solo grazie alla curiosità che ha scaturito in molti; non è un mistero, infatti, che da quando la stessa è uscita per la prima volta non se n’è fatto che parlare assiduamente, grazie anche ad un’azione di marketing non indifferente alle spalle.

Questa produzione di Netflix, dunque, si posiziona nei must watch del catalogo nonostante abbia sia dei lati positivi che negativi… ma cosa sappiamo in merito alla nuova stagione?

La Casa di Carta 5: gli occhi sono puntati su Alicia Sierra

Attualmente in produzione, la nuova stagione de La Casa di Carta uscirà molto probabilmente il prossimo anno salvo eventuali ritardi dettati dalla crisi sanitaria. Immersa totalmente nel mistero, la nuova produzione non ha fatto trapelare nulla di sé se non tantissime teorie che hanno costellato il web.

Tra i pensieri più diffusi dai fans, uno in particolare sembra aver conquistato l’appoggio di molti e riguarda Alicia Sierra; dopo aver assistito al finale di stagione e aver sentito la voce della stessa intonare “Bella Ciao“, gli utenti pensano che anche la temibile detective entrerà a far parte della squadra del Professore.

Per poter confermare o meno tale ipotesi, in ogni caso, non toccherà che attendere i nuovi episodi o una conferma da parte di Alex Pina, la quale rimane molto improbabile.