A quasi un anno dal lancio, FIFA 20 continua ad essere il gioco più venduto in Italia. Il dato emerge dal più recente Report pubblicato dall’Italian Interactive Digital Entertainment Association, che ha stilato la classifica dei dieci videogiochi più venduti in assoluto, anche a seconda della console di riferimento.

Ora, per quanto riguarda la classifica dei dieci giochi più venduti in assoluto, abbiamo già anticipato che è il titolo della Electronic Arts a dominarla. In seconda posizione si colloca Call of Duty: Modern Warfare, seguito da uno dei giochi più di successo della storia: Grand Theft Auto V della RockStar Games. In quarta posizione troviamo Alien: Isolation per PC, pubblicato da SEGA, seguito da Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Assassin’s Creed Origins, entrambi di Ubisoft. La classifica si conclude in questo modo: Tekken 7 della Bandai Namco Entertainment in settima posizione, seguito dal fenomeno del momento, ovvero Animal Crossing: New Horizons uscito qualche mese fa per Nintendo Switch, God of War e Spider-man.

Classifica dei dieci giochi più venduti per PC e per console

Se diamo un’occhiata alla classifica dei giochi più venduti per PC, in prima posizione si colloca Alien: Isolation, per poi proseguire in questo modo: Assassin’s Creed Odyssey in seconda posizione; Total War: Rome II in terza posizione; XCOM: Chimera Squad in quarta; Medieval II: Total War al quinto posto; Football Manager 2020 al sesto; Final Fantasy VII in settima posizione. La classifica si conclude con Assassin’s Creed Origins all’ottava posizione, seguito da Alien: Isolation – The Collection e XCOM 2.

Infine, per quanto riguarda la top-ten dei giochi più venduti per console, in questo caso la classifica è dominata da FIFA 20 per Nintendo Switch, seguito da cinque titoli per PS4, ovvero Call Of Duty: Modern Warfare, Grand Theft Auto V, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Assassin’s Creed Origins e Tekken 7. In settima posizione si colloca Animal Crossing: New Horizon per Nintendo Switch, seguito da God of War per PS4 e Spider-man per Switch. Chiude la classifica Call of Duty: Modern Warfare per PS4.