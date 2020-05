La nota multinazionale specializzata in fornitura di energia elettrica, Enel Energia, cerca di stare vicino ai suoi clienti in questa situazione attuale causata dall’arrivo del Coronavirus. La quarantena, in alcuni casi, sta portando i consumatori ad utilizzare maggiormente l’energia elettrica sperimentano dei nuovi piatti culinari, utilizzando attrezzi sportivi elettrici, guardando maggiormente la televisione o utilizzare maggiormente il pc. Insomma, le prossime bollette potrebbero essere più alte del solito per alcuni clienti di Enel Energia.

Proprio per questo motivo la società multinazionale ha deciso di contribuire nel suo piccolo aiutando i suoi clienti con delle nuove iniziative. Ecco qui di seguito tutte le informazioni a riguardo.

Enel Energia e le sue nuove iniziative: ecco come i suoi clienti possono risparmiare

La società di Enel Energia tramite il suo sito web ufficiale comunica a tutti i suoi clienti: “Ci sono momenti in cui abbiamo bisogno di più energia. Tutti noi abbiamo cambiato il ritmo delle nostre vite e anche i gesti quotidiani sono diventati più complessi. Per questo Enel Energia ha deciso di offrirti soluzioni concrete per renderti la vita più semplice.”

Tutti i suoi clienti hanno la possibilità di usufruire di alcuni vantaggi scegliendo il programma fedeltà EnelPremia WoW con il quale è possibile usufruire di:

Tre mesi di canone fibra gratis;

Fino a 10,00 Euro extra in bolletta per i clienti che decidono di attivare l’addebito diretto;

Extra bonus di 20,00 Euro per i clienti beneficiari di Bonus Sociale elettrico e/o gas ;

Sei mesi di protezione luce 360 di Enel X gratis.

Coloro interessati a questo programma possono attivarlo recandosi sul sito web ufficiale e iscrivendosi al programma fedeltà in questione. Nella pagina apposita, Enel, informa gli utenti di tutti i particolari della promozione.